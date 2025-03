Alemao e Careca incontrano studenti dell'Università Parthenope

Strette di mano, fotografie ed autografi per le due stelle del calcio che oggi hanno incontrato i tantissimi studenti del corso di Laurea in Scienze Motorie dell'Università Parthenope.

Un bagno di folla per Alemao e Careca che, in oltre due ore di incontro, hanno ripercorso alcune tappe significative della loro storia a Napoli con l'indimenticabile Maradona, raccontando aneddoti e guardando la proiezione dei video storici di tanti successi.

Ma l'incontro ha toccato tantissimi aspetti della vita quotidiana: i calciatori anche parlato delle tante difficoltà di oggi e dei danni causati dalle droghe, lanciando un forte monito ai giovani ad allontanarsi da situazioni pericolose di devianza.

Passione ed impegno per raggiungere gli obiettivi, questa la ricetta indicata agli studenti che chiedevano consigli per il loro futuro.

Nel corso dell'incontro un momento emozionante è stato l'intervento a sorpresa in collegamento telefonico di Salvatore Carmando, legato indissolubilmente agli azzurri. All'incontro, moderato dal Prorettore Roberto Bocchini, sono intervenuti il Rettore Antonio Garofalo, la Prorettrice Pasqualina Buono, il Direttore del Dipartimento DiSMMeB Domenico Tafuri, la giornalista Fiorella Anzano e il Ceo di Zeus, dott.

Salvatore Cirillo



