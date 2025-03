Al via "Libro Aperto - Festival della Letteratura per Ragazzi"

Tutto pronto per il "Libro Aperto - Festival della Letteratura per Ragazzi". La quarta edizione si terrà negli spazi CUS dell'Università degli Studi di Salerno, a Baronissi, da venerdì 4 a domenica 6 aprile: 5 sezioni di concorso, 800 giurati, 400 book ambassador, 54 scuole coinvolte e oltre 50 tra ospiti e relatori.

Cinque le giurie - Zaira, Zoe, Zenobia e Zobeide e la nuova Graphic Novel, nata dalla collaborazione con COMICON e sostenuta dal Consorzio Ricrea - che coinvolgeranno 800 giurati dai 7 ai 19 anni: cuore della manifestazione il Premio Libro Aperto, accompagnato da eventi e appuntamenti che spazieranno dall'educazione alla lettura, alla sostenibilità ambientale, all'uso degli strumenti tecnologici, senza tralasciare temi come sport, educazione stradale e futuro nel mondo del lavoro per i più giovani.

La manifestazione, la cui direzione artistica è di Angela Albarano, anche quest'anno è totalmente gratuita. Il Premio della giuria Zaira, anche in questa edizione, è dedicato alla compianta Maestra Bice Tortorella, mentre il Premio della giuria Zoe - Sport e Letteratura, sostenuto dalla Fondazione Soglia, è dedicato a don Peppino Soglia. Il Premio della Giuria Graphic Novel è promosso dal Consorzio Ricrea; il Premio della Giuria Zobeide è promosso da Alchimia Broker; il Premio della Giuria Zenobia è promosso da Camera di Commercio Salerno.

A condurre gli appuntamenti, insieme alla padrona di casa della kermesse Angela Albarano, Simonetta Bitasi e Manlio Castagna, Aurelio Viscusi, Marta Pepe e Tecla Iervoglini. Tante le firme coinvolte per questa quarta edizione, a partire dagli autori in concorso Maddalena Vaglio Tanet, Enrico Nebbioso Martini e Loris De Marco, Marta Palazzesi, Chiara Lico, Francesca Zoppei, Saif ur Rehman Raja, Marco Erba, Greta Olivo, Alessandro Barbaglia, Irene Carbone, Daniela Carucci, Angelo Mozzillo e Davide Panizza, Rita Petruccioli, Nicola Lucchi, Annalisa Strada, oltre alla partecipazione di Andrea Maggi, Eleonora Fornasari, Marco Magnone e di Karin Falconi, Giuseppina Pucciarelli e Valentina Mustaro.

Non mancheranno eventi speciali come l'incontro con il giovane volto del cinema, l'attore Andrea Arru, protagonista del film rivelazione: "Il ragazzo dai pantaloni rosa" e l'incontro con l'autore internazionale Jan Paul Schutten, nell'ambito dell'iniziativa "La scoperta dell'Olanda", promossa dalla Fondazione Nederlandese per la Letteratura e dall'Ambasciata e Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi in Italia. Sarà presente anche Andrea Maggi, scrittore e personaggio televisivo.

Momenti di divertimento con "Le Filippiche - Atto finale" di Filippo Caccamo nel Teatro Charlot di Capezzano (Sa). Sarà presente anche la mostra Breve Storia del Fumetto moderno: dall'illustrazione al Graphic Novel, curata da Giuseppe Savino.

Anche quest'anno lo sport avrà il suo spazio con la partecipazione del Cus Salerno ASD di Baronissi, il baseball dell'ASD Thunder Salerno e il softball dell'ASD Fisciano. Tante, inoltre, le case editrici coinvolte per questa quarta edizione della manifestazione.

Una programmazione davvero per tutti i gusti e a misura di famiglia, da 0 a 99 anni. Novità di quest'anno nell'area laboratoriale, fortemente voluta dalla direttrice artistica Angela Albarano, è "Racconti di Persona" è ispirato alla Human Library© danese. Un particolare tipo di biblioteca dove, anziché prendere in prestito un libro, ci si può far raccontare da una persona la sua storia.



