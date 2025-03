XII edizione dell'Agon Politikos, vince studente di Marcianise

È Biagio Argenziano, studente del liceo Federico Quercia di Marcianise, il vincitore della XII edizione dell'Agon Politikos, gara internazionale di greco classico, organizzata dall'Associazione "Ex alunni del Durante".

Cento studenti, provenienti da ogni parte d'Italia, oltre che da Grecia e Belgio, si sono sfidati nella traduzione di un brano di Platone. La giuria composta da docenti universitari e di lettere classiche (Maria Luisa Chirico, Mario Borrelli, Carlo delle Donne, Dario Nappo e Giuseppe Nardiello) ha assegnato il primo premio allo studente casertano.

Al secondo posto, Daniele Giannuzzi, del liceo Cagnazzi di Altamura (Bari); al terzo, Marcela Pay, del Berchman college di Bruxelles ed al quarto posto Giovanni Pacco del liceo Volta di Como. La cerimonia con il sindaco Marco Del Prete ed il vice Michele Granata.

Menzioni speciali a Sofia Tzioka e Maria Iliana Zampoura del 3rd General Lyceum di Trikala (Grecia). Menzioni d'onore a Lorenzo Alfonsetti (liceo Volta di Como); Clorinda Bianco (Umberto - Napoli); Sara Colace (De Bottis - Torre Del Greco); Isabella Flora Luisa Margutti (Parini Milano); Edoardo Monti (Mamiani - Roma); Mario Penta (Colletta - Avellino); Antonio Perotti (V. Emanuele - Garibaldi, Napoli); Alice Petrozzi (Caro- Preziotti, Fermo) e Carlotta Scalambra (Corso- Correggio, Reggio Emilia).

L'agon, organizzata dall'associazione ex alunni del Durante con la professoressa Teresa Maiello ha registrato la collaborazione della Città di Frattamaggiore, del Liceo Durante, dell'Istituto comprensivo Capasso-Mazzini e della delegazione frattese dell'Associazione Italiana di Cultura Classica; 45 gli istituti presenti, per ragioni logistiche è stato necessario limitare le adesioni.

La gara si inserisce fra le iniziative tese a promuovere la cultura dell'eccellenza. L'Agon politikos ha ottenuto il patrocinio di: Ministero della Cultura, Consiglio regionale della Campania, Città metropolitana di Napoli, Ambasciata greca in Italia, Università "Federico II", "l'Orientale", "Suor Orsola Benincasa", Dipartimento di lettere e beni culturali dell'Università "Vanvitelli", Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Scuola Superiore Meridionale, Comunità ellenica di Napoli e Campania, Fondazione Atene e Roma, Istituto di Studi Atellani, Lions club di Frattamaggiore, Rotary club Afragola-Frattamaggiore "Porte di Napoli", European network of Associations of law judges e Associazione Clarae Musae.



