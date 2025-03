Tennis: Kopriva batte in finale Darderi alla Napoli tennis cup

E' Vit Kopriva il vincitore della Napoli Tennis Cup, il Challenger 125 Atp organizzato da Master Group Sport e dal Tennis Club Napoli. Il tennista della Repubblica Ceca, 27 anni, si è imposto sull'azzurro Luciano Darderi in finale in tre set, 3-6 6-3 7-6 (4), dopo una lotta punto a punto conclusa allo sprint e durata 2h 27'.

Con la finale di Napoli Luciano Darderi scala numerose posizioni nella classifica mondiale Atp, salendo domani al n.57, dal n.61 di lunedì scorso, a inizio torneo. Un salto in avanti importante in occasione dell'inizio della sua stagione su terra battuta: da domani, infatti, Darderi sarà in campo nell'ATP Tour 250 di Marrakech, in Marocco. Kopriva invece si avvicinerà ai top 100 mondiali, salendo al n.103 Atp, suo migliore ranking in carriera.

Nel torneo di doppio la vittoria è andata all'austriaco Alexander Erler e al tedesco Constantin Frantzen che hanno battuto in finale la coppia francese Geoffrey Biancaneaux-Alberto Olivetti, 6-4 6-4.

Nell'ultima giornata, tra i tanti ospiti anche il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, che si è complimentato per la riuscita del torneo.



