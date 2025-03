Spari sul lungomare di Napoli, paura e due feriti lievi

Momenti di panico, domenica pomeriggio, sul lungomare di Napoli, dove sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco, probabilmente in seguito ad una lite. Due uomini sono rimasti feriti.

I fatti verso le 17.45, quando i carabinieri sono intervenuti alla rotonda di Piazza Diaz per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. I militari dell'Arma hanno fermato un uomo che in questo momento si trova in caserma.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima ci sia stata una lite per futili motivi tra due persone alle giostre. Un uomo è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco ed è stato trasferito in ospedale, non è grave. Anche un altro uomo sarebbero rimasto ferito in modo lieve.

Gli spari hanno provocato un fuggi fuggi nell'area della Rotonda Diaz, affollata da cittadini e turisti, con bambini che passeggiavano o sulle giostre. Si tratta di una zona del lungomare sempre molto animata, la stessa peraltro dove alcune ore prima si era svolta la sessione conclusiva di 'Aura Neapolis', la prima festa di Fratelli d'Italia a Napoli, con la partecipazione, tra gli altri, di vari esponenti del partito e delle istituzioni, tra cui Arianna Meloni, il sindaco Gaetano Manfredi, il ministro dello Sport Andrea Abodi e pure il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Sempre in quell'area si sono svolte nel pomeriggio le finali della Napoli Tennis cup, che ha richiamato migliaia di spettatori. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire dinamica e movente della sparatoria, che sembra tuttavia essere stata innescata da un litigio tra due persone per motivi banali.

