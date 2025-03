Pace e amore,ecco il mix del concerto di Mario Fasciano a Napoli

(di Angelo Cerulo) Sono i temi dell'amore, intimista e universale, declinato con i ritmi del progressive rock e le contaminazioni di modernità e tradizione utilizzando quasi sempre la lingua napoletana del Settecento, e quello, attuale e sofferto, della pace che caratterizzano sia il prossimo concerto del musicista Mario Fasciano a Napoli (alle 19 del 12 aprile nella Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte) sia i tratti distintivi dell'album 'Entanglement'.

"Uscito un anno fa - spiega l'artista napoletano 72enne - oggi il bilancio per il nostro LP prodotto dalla Clisler è positivo, un lavoro cominciato prima della pandemia fra Roma e Londra ma che ha visto la luce anni dopo. E dico 'nostro' perché nel lavoro ho coinvolto nomi come Rick Wakeman, Steve Morse, Roger King, Rob Townsend in un'operazione che già nel titolo - 'Entanglement' - richiama il concetto della 'meccanica quantitistica', del filo che unisce il tutto, in un mix di acqua e terra".

Compositore, cantante, batterista, polistrumentista, Fasciano ha condiviso percorsi artistici e umani con star del rock e ora si misura, nel concerto del 12 aprile, con il tema universale della pace; sul palco con lui (impegnato con percussioni e voce) anche Gianni Aquilini (tastiere) e Rob Townsend (sax soprano e flauto). "Ho sempre ragionato e agito con 'mente rock e cuore napoletano' - spiega - per mettere nelle mie esecuzioni le mille emozioni legate a uno stato dell'anima. E la pace, intesa come urgente , attuale, imprescindibile in questa fase complicata del mondo, impone a noi tutti, anche agli artisti, di impegnarsi in un percorso di luce e di amore, non di oscurità e odio".

Nella Chiesa di Capodimonte, Mario Fasciano e i suoi partners richiameranno, sulla scia della contaminazione, sonorità del mondo utilizzando la lingua napoletana. La stessa ispirazione del lavoro discografico: "Nel vinile - afferma - ho messo me stesso; quello delle contaminazioni musicali, della miscela di modernità e tradizione con escursioni nella musica folk europea con riferimenti a quella irlandese/celtica. Gli accenni alla musicalità naturale, movimento d'acqua, che potrebbero essere legati al mare o alla pioggia e aperture che inneggiano a continue albe gonfie di speranze e di futuro". C'è anche un brano 'liturgico', "degno di una cerimonia francescana - sottolinea - celebrata con semplicità ma con sincero afflato spirituale".

Sono continui gli accenni alla tradizione napoletana nelle sonorità dei mandolini e delle chitarre. E le sonorità napoletane si manifestano in pieno nella tarantella finale. "Ciò che voglio contribuire a far emergere - dice Fasciano - sono le caratteristiche di un popolo oscillante tra ironia e forte attaccamento alla vita". E, citando le parole di Massimo Rinaldi dalla copertina dell'album che contiene 9 brani, uno dei quali in italiano, Fasciano ricorda la frase 'io sono te e tu sei me, io sono uguale a te'. Questo - conclude - è il filo conduttore dell'Amore".



