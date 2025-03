Napoli-Milan: Lukaku segna il suo gol numero 400

Il gol segnato contro il Milan porta Lukaku a quota 400 in carriera. L'attaccante belga del Napoli è a quota 11 in questa stagione in campionato con il Napoli, a cui vanno aggiunti i gol nelle altre squadre di club tra cui gli 87 con la maglia dell'Everton e i 78 con l'Inter, 42 con il Manchester United, 41 con l'Anderlecht, 21 con la Roma, 17 con il West Bromwich, 15 con il Chelsea e 11 con il Napoli quest'anno, a cui vanno aggiunte le 88 reti segnate con la nazionale del Belgio.



