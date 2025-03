Donzelli, regionali Campania? Cirielli risorsa eccezionale

"Parleremo con gli alleati ed esprimeremo il migliore candidato per governare questa Regione.

Lo faremo insieme senza pensare alle bandierine. A sinistra per indicare il presidente della Regione Campania vedo tante divisioni, non aggiungeremo le nostre". Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, rispondendo a una domanda sul candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania.

"Sicuramente noi abbiamo dirigenti che sarebbero capacissimi di fare il presidente della Campania molto meglio di chi lo fa attualmente", ha aggiunto. E a chi gli ha sottoposto il nome di Edmondo Cirielli, da diverse settimane indicato come il possibile candidato, Donzelli ha risposto: "Cirielli in Campania è il nostro dirigente apicale. Quindi se decidiamo che mettiamo a disposizione le nostre migliori risorse, Cirielli è una risorsa eccezionale a livello nazionale e la migliore che abbiamo in Campania".



