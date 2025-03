Benevento, tentano truffa ad anziano ma vengono arrestati

Tre persone sono state arrestate per truffa e furto aggravato ai danni di un ultraottantenne di Benevento.

L'anziano, dopo essere stato chiamato più volte e a lungo tenuto al telefono dai truffatori, alla fine è stato convinto da qualcuno, che si spacciava per rappresentante di una ditta di presidi medicali, ad aprire la porta di casa ad un terzetto, composto da un uomo, che poi si scoprirà avere precedenti penali, e da due donne.

Mentre il pregiudicato convinceva il pensionato delle qualità di un apparecchio di cura ad ultrasuoni per la cura di patologie, le due donne si occupavano di cercare contanti in casa.

I tre malviventi sono dapprima riusciti a convincere l'uomo a consegnare 50 euro quale acconto per l'acquisto del presidio medicale e poi sono riusciti a sottrarre una somma superiore ai mille euro.

Quando l'anziano si è accorto della truffa e del furto ha però allertato la Polizia di Stato.

Avviate le ricerche, gli agenti, guidati dal vicequestore Flavio Tranquillo, hanno intercettato l'auto dei malviventi e recuperato il denaro.

Il truffatore è stato rinchiuso nel carcere di Benevento mentre le due donne sono finite agli arresti domiciliari.





