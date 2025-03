Auto investe e uccide una donna a San Giorgio a Cremano

Incidente stradale mortale a San Giorgio a Cremano. Un uomo a bordo di un auto, per cause in corso di accertamento, ha investito una donna provocandone la morte.

Aveva 54 anni la donna deceduta, dopo essere stata investita da un'auto in via Pittore a San Giorgio a Cremano. L'uomo che l'ha travolta, alla guida di una Peugeot 208, potrebbe essere stato colto da malore quando ha perso il controllo dell'auto ed ha investito in pieno la donna che era sul marciapiede. Per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto personale 118, che ne ha constatato la morte. La Polizia Municipale sta ricostruendo la dinamica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA