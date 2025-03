Arianna Meloni, Sud ripartito, è la locomotiva del Paese

"Il Sud è ripartito, è tornato ad essere la locomotiva dell'Italia, sono tornati gli investitori, è tornata l'occupazione che cresce più al Sud che al Centro Nord. Quando siamo arrivati al Governo abbiamo invertito la rotta di un Paese che era allo sbando, immaginato una politica progettuale che abbia lungimiranza". Lo ha affermato Arianna Meloni, responsabile nazionale di FdI Adesioni e segreteria politica, nel suo intervento all'appuntamento del partito che si chiude oggi a Napoli.

Meloni ha sottolineato che "il lavoro è ripartito: abbiamo un milione di posti di lavoro in più in due anni e mezzo di governo, ci sono 24 milioni di italiani che sono a lavoro ed è cresciuto anche il lavoro femminile perché il Governo sta sostenendo le donne perché avere un figlio non può essere un limite alle legittime aspirazioni ed è cresciuto anche il lavoro a tempo indeterminato".

Facendo un riferimento al reddito di cittadinanza, Meloni ha evidenziato che "lo Stato non ti deve dare la mancetta per farti stare su un divano a casa, ma deve offrire la possibilità di lavorare e noi lo stiamo facendo con il reddito di incisione".

Meloni ha anche evidenziato la crescita delle imprese e in particolare dell'export, ambito in cui - ha detto - "abbiamo superato la Corea del Sud e il Giappone".



