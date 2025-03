Arianna Meloni, la Campania merita un'inversione di rotta

"Siamo qui anche per confermare il nostro impegno per la Campania. C'è grande attenzione per queste terre". Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile nazionale di Fdi Adesioni e segreteria politica, nel suo intervento all'appuntamento del partito che si chiude oggi a Napoli.

"La nostra è la politica dalle idee che diventano azione - ha aggiunto - il centrodestra sta dimostrando di saper governare e unito può vincere e governare anche in Campania, dobbiamo esserne consapevoli, perché anche la Campania merita un'inversione di rotta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA