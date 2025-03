Accoltella uomo durante lite, arrestato nell'Avellinese

Un uomo di 46 anni di Solofra, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.

Nella tarda serata di ieri ha colpito con una coltellata un 36enne residente in provincia di Salerno, che è stato poi ricoverato al "Moscati" di Avellino: secondo quanto riferiscono i sanitari, non correrebbe pericolo di vita.

La rissa sarebbe stata originata da futili motivi. Il coltello utilizzato è stato ritrovato e sequestrato in casa dell'aggressore che è stato arrestato, e trasferito agli arresti domiciliari, per tentato omicidio.



