Abodi, "Terra Felix una straordinaria opportunità per l'Italia"

"Terra Felix è una straordinaria opportunità non soltanto per i cittadini di questa comunità ma anche per tutta Napoli e la Campania. Secondo me, anche per l'Italia". Lo ha detto il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in visita questo pomeriggio a Terra Felix, un grande appezzamento di terreno sequestrato e confiscato per abusivismo edilizio e restituito alla collettività a San Giorgio a Cremano.

"E' possibile recuperare, in un tempo ragionevolmente breve, terreni e aree confiscate, rimetterle nella loro funzione o immaginare nuove funzioni che consentano comunque a questo luogo, come a tanti altri, di tornare nella disponibilità della collettività in piena legalità e coinvolgendo le associazioni del territorio. E' un modo per dimostrare la presenza dello Stato. E' uno dei volti dello Stato", ha aggiunto Abodi.

Su questo terreno è nato il primo olio d'oliva extravergine 'sociale', presentato venerdì a Villa Bruno, frutto dell'impegno di circa trenta giovani under 35 del servizio civile universale che hanno raccolto olive che sono state portate ad un frantoio, dell'area vesuviana, per la frangitura, l'estrazione e l'imbottigliamento. Ad accogliere il ministro, il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno e il presidente dell'associazione di promozione sociale Callysto, Francesco Micera.



