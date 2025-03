Abodi "Europei bruciano tempi,è il momento di decidere su stadi"

"Gli Europei del 2032 sono una competizione che sta bruciando i tempi, è arrivato il momento di prendere una strada e percorrerla tutti insieme". Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, arrivando all'evento di Fdi in corso a Napoli, in merito al tema dell'individuazione degli stadi italiani che ospiteranno le partite della competizione europea.

"È un traguardo apparentemente lontano - ha aggiunto Abodi - ma ci sono tappe intermedie: nel 2026 la decisione dei cinque stadi italiani e al massimo tra aprile e maggio 2027 l'apertura dei cantieri. Tutto questo calendario inizia a essere incalzante e dunque è il momento delle decisioni". Rispetto al tema dello stadio Maradona, il ministro ha evidenziato che "la decisione la prenderà il sindaco insieme con il presidente del club e noi faremo la nostra parte accompagnando le loro decisioni per rendere il Maradona moderno e futuribile".



