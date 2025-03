Tutto pronto per Salerno Corre, Gianni Sasso tenta record

E' tutto pronto per la "Salerno Corre", gara competitiva nazionale di 10 km.

Giunta alla sua X edizione, la manifestazione - in programma domenica 6 aprile a partire dalle ore 8.30 - vedrà la partecipazione anche dell'atleta paralimpico Gianni Sasso.

L'ischitano si sta preparando per la Salerno Corre, dove tenterà di stabilire il record mondiale sui 10 km con le stampelle, con la certificazione ufficiale del Guinness dei Primati. Un'impresa che l'atleta non affronterà da solo: tutta l'isola è con lui. I sei comuni di Ischia hanno infatti concesso il loro patrocinio, appoggiando la sua impresa e tifando per lui.

"Voglio provare a battere il record dei dieci chilometri con le stampelle e lo voglio fare proprio alla 'Salerno corre' che rappresenta una delle gare più piatte, più veloci che ci siano su questa distanza - ha spiegato Sasso - Conosco l'organizzazione che è perfetta e non vedo l'ora di esserci. Mi sono preparato bene. Correrò su uno splendido lungomare e mi aspetto una calorosa accoglienza che mi potrà supportare in questa impresa".

Mercoledì 2 aprile alle ore 10.30 nel Salone dei Marmi, a Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa alla quale parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli; il presidente della Asd Atletica Salerno, Ruggero Gatto; il consigliere nazionale Fidal, Carlo Cantales.



