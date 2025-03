"Tutti a Roma", l'influencer Rita De Crescenzo chiama a piazza M5s

"Tutti a Roma! E' gratis". Una 'Roccaraso 2', ma nella Capitale e in salsa pacifista: è quella che sembra stia preparando la controversa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo che invita i suoi followers a partecipare alla manifestazione contro il riarmo convocata da M5S, alle ore 13 del 5 aprile. Lei, assicura, ci sarà. In testa, con tanto di striscione, e gli altri dietro di lei.

"Il 5 aprile ci sarò anche io a Roma a fare una grande manifestazione. Io annanz' a tutt' co' 'o striscione e tutti arret' a me", dice in un video su Tik Tok. "Ci saranno tutti gli sportivi più famosi d'Italia - prosegue sui social, dove è seguita da 1,8 milioni di follower - e ci sarà pure il sindaco", (ma Gaetano Manfredi ha smentito). "Per chi vuole partire da Napoli ci stanno il treno e pure i pullman, tutto gratis, non si paga. L'importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione 'stop alle armi'".

Come succede sempre per i post della De Crescenzo - che è riuscita a mandare in tilt l'accoglienza di Roccaraso, la località sciistica abruzzese invasa da frotte di napoletani - anche questo appello sembra ricevere un ampio consenso. Ma se a Napoli e in Campania gli esponenti del M5s non vogliono commentare la vicenda, è la stessa influencer a sottolineare che il Movimento non c'entra: "Il M5s? Non so cosa sia".

"Io sono una cittadina normale - dice in uno dei suoi tanti post - sono libera di fare quello che voglio o c'è un divieto, qualcuno che me lo impedisce? Posso andare a Roma, posso scegliere di mia spontanea volontà di andare a Roma per dire stop alle armi? Posso rendermi utile con i miei follower a dare un messaggio di positività? Non mi ha chiamato nessuno".

"Perchè - si chiede su Tik Tok - mi volete sempre interrompere e mettere ostacoli e dire sempre cattiverie su di me? Io non ho ucciso nessuno, non ho messo in croce nessuno, a chi ho fatto del male? Voglio prendere un pullman, un treno e voglio andare. Voi volete venire? Fatemi sapere, basta soldi per le armi". Poi, in un altro video, questa volta su Instagram, De Crescenzo facendosi riprendere mentre dice di parlare con una giornalista, dice: "Io candidarmi con M5s? Io non so manco cosa vuol dire M5s, non capisco neanche l'italiano".

Come potrebbe essere nato questo ennesimo polverone riguardante la De Crescenzo - che a breve sarà protagonista di un video-podcast insieme a Maria Rosaria Boccia - lo spiega all'ANSA Pietro Esposito, presidente della sezione di Benevento della Libertas, ente di promozione sportiva. "Noi saremo a Roma perché condividiamo la finalità della manifestazione e non ci interessa chi la promuove. Io ed altri soci abbiamo organizzato un pullman da Cervinara ed uno da Napoli a nostre spese ed oggi più di ieri vorrei ringraziare la tiktoker Rita De Crescenzo che, accogliendo l'invito di una tesserata Libertas di Napoli, ha deciso di darci una mano nel sensibilizzare le persone alla partecipazione su una tematica di grande attualità come quella di dire no alla corsa al riarmo. E, a scanso di equivoci, lo ha fatto gratuitamente".



