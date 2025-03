Sorpreso con la cocaina, arrestato a Napoli

Un 58enne originario del Ghana, con precedenti, è stato arrestato oggi dalla Polizia, a Napoli, per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno sorpreso l'uomo, in zona Porta Capuana, mentre spacciava. Lo hanno bloccato e trovato in possesso di 30 involucri di cocaina del peso di 4 grammi e di 50 euro, frutto dello spaccio. I poliziotti hanno poi controllato l'abitazione dello straniero dove hanno recuperato altri 18 involucri con 72 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 170 euro.



