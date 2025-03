Milan sfida il Napoli, Conceicao 'dipendo dai risultati'

"Non mi servono rassicurazioni. So di dipendere dai risultati", schietto e diretto come sempre, Sergio Conceiçao rivendica il suo carattere solido e consapevole, negando di aver bisogno di avere rassicurazioni sul proprio futuro. Il portoghese sa che senza quarto posto, il suo destino è segnato. "Io non ho bisogno di rassicurazioni sul futuro. Io devo lavorare. Non ho questa debolezza - racconta alla vigilia della sfida contro il Napoli - di aver bisogno di rassicurazioni. Io dipendo dai risultati. Se no sembro un bambino che ha bisogno che il papà gli dica che va tutto bene".

Non teme quello che sarà, Conceiçao si dice concentrato sul finale di stagione. Meno di due mesi per decidere il suo futuro e la prossima annata rossonera, se sarà con o senza l'Europa che conta. La matematica ancora non condanna, ma l'impresa è ardua.

"Se non ci credessi non sarei qui", assicura Conceiçao.

Anche a Napoli i tre punti sono d'obbligo, come lo sono per la squadra di Conte che è in lotta per lo scudetto. "A me piace sfidare i migliori e noi sfideremo una tra le migliori d'Italia.

Troveremo un Napoli di qualità, a immagine del suo allenatore, con intensità e aggressività. Con una punta che sa fare la sponda, Raspadori che si mette dentro. McTominay che si inserisce... sappiamo quello che fanno - assicura l'allenatore rossonero -, come costruiscono. Ci andiamo preparati, ma guardando la nostra squadra, e creeremo difficoltà".

Conceiçao assicura di aver studiato alla perfezione il gioco di Conte. Allenatore spesso accostato, per carisma, al tecnico rossonero. E' il primo confronto tra i due, dopo tante partite con gli scarpini ai piedi. "Il paragone forse è per la passione che abbiamo nel fare il nostro lavoro. Siamo appassionati, con la famiglia, gli amici, il lavoro. Siamo appassionati della vita. Ma non sono il Conte portoghese - puntualizza -, ci ho giocato contro come giocatore, lui nella Juve, io nella Lazio o nel Parma. Ci siamo affrontati tante volte. E' una gara difficile, contro una squadra a tre punti dal primo posto. E' importante, possiamo arrivare dove vogliamo noi e per questo è importante il risultato di domani. Vogliamo vincere, sapendo le qualità dell'avversario".

Conceiçao assicura di non voler fare calcoli in vista del derby d'andata di Coppa Italia di mercoledì sera a San Siro. I quindici nazionali con cui non ha potuto lavorare a pieno, stanno bene e sono a disposizione. Non c'è bisogno quindi di tutelare chi è sceso in campo nel doppio impegno con la propria nazionale. "Io penso, per la mia esperienza, che se prepariamo due partite non va bene. Quindi ci siamo concentrati sul Napoli, poi penseremo alla Coppa Italia. Ci sono giocatori che in Nazionale hanno giocato due partite ma abbiamo uno staff che lavora molto bene", spiega.

Non si sbilancia sulla presenza dal 1' di Abraham, anche se le sue quotazioni sono state al rialzo per tutta la settimana. E probabilmente Reijnders e Pulisic saranno chiamati ancora agli straordinari. Il derby di Coppa è una partita a cui tutto l'ambiente tiene particolarmente ma senza Champions il fallimento sarà certo. Conceiçao lo sa, dopotutto, come ha spiegato lo stesso tecnico, anche lui "dipende solo dai risultati".



