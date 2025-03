Il Falso, il saccheggio dei libri dei Girolamini in un podcast

Storia di un amore tossico fra un uomo e i libri: quella di Massimo De Caro, colpevole di aver rubato migliaia di volumi dalla Biblioteca dei Girolamini di Napoli, quando ne era direttore, e reo confesso di aver falsificato uno dei testi scientifici più importanti della storia, il Sidereus Nuncius di Galileo Galilei. Sarà presentato all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici il primo aprile (ore 18.00) "Il Falso", podcast original Raiplay Sound scritto dalla giornalista Paola Manduca.

In 7 puntate si ascoltano la voce di De Caro e il punto di vista di diversi personaggi chiave sparsi per il mondo: il professore inglese di storia della scienza Nick Wilding, che scopre il falso Sidereus, il giornalista e scrittore uruguayano Andres Lopez Reilly, l'olandese professore emerito Albert Van Helden esperto di astronomia e telescopi, lo storico dell'arte Tomaso Montanari, la Pm Egle Pilla, la direttrice della Biblioteca dei Girolamini Antonella Cucciniello, Piero Craveri, nipote di Benedetto Croce.

L'ossessione di De Caro per Galileo e i testi antichi prende a un certo punto una piega oscura, evolvendo dalla raccolta maniacale alla falsificazione, a una sorta di 'bibliocleptomania' conclamata. E' ai Girolamini di Napoli che il delirio di onnipotenza raggiungerà il culmine e sarà la ragione della sua imprudenza. A incastrare de Caro fu un articolo di Montanari su Il Fatto quotidiano che denunciò lo scempio nelle sale storiche della Biblioteca tanto cara al filosofo Giambattista Vico: libri ammassati per terra, mozziconi di sigarette sui tavoli, un pastore lupo all'interno del monumento, personaggi improbabili che spostavano i libri. Le indagini della Procura di Napoli saranno coordinate da Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia dal 2022, che si rapporta alla vicenda con le pratiche investigative proprie della criminalità organizzata: sono disposti pedinamenti, intercettazioni, perquisizioni domiciliari, sequestri di beni, analisi dei movimenti bancari perché si capisce da subito che non si tratta di un furto isolato ma di un vero saccheggio. Un mandato di custodia cautelare raggiunge De Caro a Verona il 24 maggio 2012. Il bibliotecario di sé dice: "sono stato malato di libri antichi, teneteli lontano da me".

Alla presentazione napoletana dopo i saluti Presidente dell'Istituto Massimiliano Marotta, con Manduca ci sarà il responsabile editoriale Raiplay Sound Andrea Borgnino.



