Guerini,'terzo mandato De Luca?Aspettiamo Consulta poi si vedrà'

"C'è una sentenza della Corte Costituzionale che bisogna aspettare. Poi si vedrà. Consegno anche questo tema al dibattito tra le forze locali". E' la risposta di Lorenzo Guerini alle domande dei cronisti in merito al terzo mandato di De Luca, sul quale il 9 aprile si pronuncerà la Consulta.

"Bisogna lavorare per valorizzare al meglio ciò che è stato fatto in questi dieci anni per dargli una proiezione futura. Io penso che debba essere la base per il lavoro che vogliamo fare negli anni successivi", ha detto il parlamentare Pd e presidente del Copasir a margine dell'iniziativa sul Mezzogiorno promossa a Napoli dal Gruppo Socialisti e Democratici. "Lo si farà - ha spiegato - in relazione al confronto e al dibattito che si svilupperà soprattutto in sede locale, perché sono consapevole che c'è un contesto nazionale di riferimento a cui dobbiamo guardare, a cui non dobbiamo sottrarci. Ma poi le decisioni devono vedere il protagonismo delle comunità locali, delle forze locali, delle forze politiche del territorio. Io confido che si farà un lavoro positivo".



