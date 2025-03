Guerini, costruire alleanze larghe anche in Campania

"Sul piano territoriale, come abbiamo fatto in tante altre realtà, sia alle regionali che alle comunali, abbiamo sempre costruito alleanze molto larghe con le altre forze che sono con noi all'opposizione al governo nazionale e questo ha consentito di avere risultati importanti, di avere conosciuto vittorie significative in città importanti e regioni importanti. Bisogna fare la stessa cosa anche in Campania e vedo che lo si sta facendo, con un lavoro serio".

Così il deputato PD e presidente Copasir, Lorenzo Guerini, a margine del convegno "Mezzogiorno ed Europa" promosso dal Gruppo Socialisti e Democratici.

"Come sempre questi passaggi - ha aggiunto l'ex ministro della Difesa - sono ricchi di impegno, di fatica, di lavoro, ma penso che questa debba essere la prospettiva per consentire al centro-sinistra di continuare la sua opera in Campania. Sul livello nazionale le opposizioni stanno lavorando insieme su molte cose. Abbiamo fatto proposte sul salario minimo, ma abbiamo fatto battaglie comuni sulla sanità, sui diritti dei lavoratori, sulla crescita del paese, sul Pnrr, contro l'autonomia differenziata, contro la proposta costituzionale di revisione per la creazione del premierato. Cioè io penso che abbiamo cimentato, da questo punto di vista, un rapporto di collaborazione e di confronto positivo".

"Ci sono punti che ci dividono. Uno di questi punti - ha concluso - è sicuramente la discussione che dobbiamo fare sulla politica internazionale, sul posizionamento internazionale. E questo è un aspetto decisivo in questo momento, perché la politica estera ci sta consegnando tante questioni su cui confrontarci. Io penso che sia sbagliato rimuovere il tema.

Bisogna trovare con fatica, con il lavoro comune, punti di convergenza minimi. Poi ciascuno ha le proprie sensibilità, ha un elettorato a cui rispondere. Questo è comprensibile.

Rimuovere il problema credo che sia un atteggiamento sbagliato, ma questo non ci impedisce di lavorare positivamente sul piano locale, così come abbiamo fatto in questi anni".



