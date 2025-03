Gogna contro uomo accusato di violenze su cani, Mastella 'basta'

Una gogna social, ma non solo. A Benevento un uomo è stato messo al centro di una vera e propria bufera per presunte violenze nei confronti di alcuni cani.

Alcuni cittadini avrebbero anche fatto irruzione nella sua abitazione. Il sindaco Clemente Mastella interviene per dire basta a quella che definisce "una incivile gogna social che sta istigando violenza anche fisica da parte di facinorosi". E annuncia querele.

"Intervengo, per l'ultima volta, con riferimento alla vicenda delle presunte violenze nei confronti di alcuni cani commesse da un cittadino beneventano - scrive in una lunga nota Mastella - Mi sono occupato con grande attenzione della vicenda. Addetti dei servizi sociali e agenti della Polizia Municipale del Comune di Benevento sono andati a verificare di persona a casa di questo cittadino e non hanno riscontrato la presenza di alcun cane. Ho interloquito sia con la Questura che con la Procura della Repubblica e confermo che anche loro hanno svolto e stanno svolgendo tutte le indagini necessarie".

Per far capire quanto si sta andando oltre su questa vicenda, Mastella posta anche un articolo di 'OttoPagine' dove si parla di una donna che lo scorso 25 marzo si sarebbe addirittura finta poliziotta per entrare a casa dell'uomo e controllare se c'erano animali domestici, venendo denunciata, si legge, per usurpazione di funzioni pubbliche ed estorsione. Ci sarebbe un video che sarebbe stato postato in rete e che avrebbe consentito di risalire all'autrice dell'irruzione.

Proprio per questo Mastella parla di "furia social" e mette in chiaro: "Queste persone verranno querelate una per una, per quanto mi riguarda, e verranno perseguite. La Questura e la Procura stanno indagando anche nei confronti di chi sta utilizzando violenza nei confronti di questo cittadino beneventano, sia via social che in presenza fisica, addirittura irrompendo presso la sua abitazione. Ribadisco, ancora una volta, che se ha commesso azioni violente nei confronti di animali dovrà pagare, ma questo sembra tutto da dimostrare perché non esistono evidenze così lampanti come si narra sui social, da quello che sino ad oggi è emerso".

"Viceversa - conclude - sono evidenti le violenze mosse contro questa persona con disagi di natura psichica, facendolo diventare bersaglio di una feroce ed incivile gogna social che sta istigando violenza anche fisica da parte di facinorosi.

Invito tutti a recuperare lucidità e senso civico. Qualsiasi manifestazione civile a sostegno degli animali che ben venga sempre, altre manifestazioni tese a criminalizzare un essere umano pubblicamente, in assenza di un giusto processo, promosse da chi probabilmente, come mi viene riferito, potrebbe strumentalizzare queste vicende per interessi personali, come visibilità e guadagni, sono altra cosa, negativa e pericolosa".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA