Delmastro, FdI ha primato che porta dritto a candidato Campania

"Credo che in Campania Fratelli d'Italia debba tessere l'unità con la generosità che ha sempre contraddistinto il partito, avanzando anche le sue più che legittime candidature. Per la serietà che contraddistingue Fratelli d'Italia non parteciperò a totonomi, ma FdI ha il diritto e il dovere di rappresentare il centrodestra in tutti i territori essendo il primo partito del centrodestra". Lo ha detto Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, a margine dell'evento Aura Neapolis di Fratelli d'Italia a Napoli, commentando lo scenario verso le vicine elezioni alla Regione Campania.

Delmastro ha sottolineato che "Fratelli d'Italia ha anche il diritto e il dovere di tenere unito il centrodestra, ma soprattutto FdI impone la scelta in base al miglior candidato possibile, cioè colui che è più capace di interloquire con la società civile e di creare consensi oltre il centrodestra, e segnatamente di tutti quegli italiani che considerano lunari e marziane le proposte di una sinistra che si interessa di tutto, tranne che dei reali problemi delle partite Iva, degli imprenditori e dei lavoratori".

Rispetto al possibile candidato di centrosinistra, Delmastro spiega di non essere interessato "a fenomeni che accadono nell'altra metà campo. Candidato alla Campania un politico o un esponente della società civile? Queste sono scelte che si fanno strada facendo, evidentemente vi sono delle risorse della società civile, altrettanto evidentemente Fratelli d'Italia è un partito che rivendica il primato della politica".



