Conte, 'Scudetto? Saremmo folli se non ci pensassimo'

"Saremmo dei folli se a nove giornate dalla fine, con un distacco di tre punti dalla prima, un pensiero allo scudetto non lo facessimo". Antonio Conte, alla vigilia della gara con il Milan e quando ne mancano nove alla conclusione del campionato, lancia la sfida alla capolista Inter e ammette con chiarezza di puntare alla conquista del titolo.

"Con tutti i pregi e i difetti che possiamo avere - osserva - siamo lì dove nessuno a inizio anno avrebbe immaginato che fossimo. Perciò è giusto crederci ed è giusto mettere tutto quello che abbiamo a disposizione".

Calcio: Conte "Neres è completamente recuperato e giocherà"

"Neres l'ho visto in crescita, è completamente recuperato e domani sicuramente giocherà una parte della gara, non so se dall'inizio. Recuperarlo al cento per cento diventa fondamentale per noi". Antonio Conte ancora una volta è costretto a fare i conti con gli infortuni che mitigano la soddisfazione per il ritorno in campo del brasiliano, assente da 40 giorni. "Anguissa - spiega il tecnico - è tornato dagli impegni con la Nazionale con un affaticamento all'adduttore. Ha fatto solo due allenamenti con noi e monitoriamo bene la situazione perché nella parte finale del campionato non possiamo sbagliare. Spinazzola durante l'amichevole di giovedì con la Puteolana ha subito un colpo al quadricipite e non si è più allenato. Dunque è fuori gioco. Anche Okafor ha avuto un problema agli adduttori e bisogna che si metta a posto perché riesca a sopportare determinati carichi di lavoro". "Noi - conclude Conte - andiamo avanti per cercare di fare il meglio possibile con i giocatori che abbiamo a disposizione e facciamo quello che sappiamo fare.



