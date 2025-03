Conte e lo scudetto, 'sarebbe folle non crederci'

(di Mario Zaccaria) Mancano nove partite alla fine del campionato e il verdetto finale è ancora incerto. La battaglia per la conquista dello scudetto è in pieno svolgimento. Antonio Conte non è per niente intenzionato a mollare e anzi alza i toni agonistici della sfida del suo Napoli alla capolista Inter, al momento lontana tre lunghezze. "Saremmo dei folli - dice alla vigilia della sfida al Milan - se a nove giornate dalla fine, con un distacco di tre punti dalla prima, un pensiero allo scudetto non lo facessimo. Con tutti i pregi e i difetti che possiamo avere siamo lì dove nessuno a inizio anno avrebbe immaginato che fossimo. Perciò è giusto crederci ed è giusto mettere tutto quello che abbiamo a disposizione".

La partita di domani sera al 'Maradona' con il Milan è un banco di prova importante e complicato e il Napoli ci arriva con gli ormai consueti problemi legati agli infortuni. Anguissa è in forte dubbio per un risentimento agli adduttori, stesso infortunio che domani terrà fuori Okafor. Anche Spinazzola andrà in tribuna perché nell'amichevole di giovedì scorso con la Puteolana ha rimediato una botta al quadricipite che lo ha messo ko, almeno per il momento. Nonostante gli infortuni continuino a imperversare, Conte è fiducioso e soprattutto sa come affrontare la sfida con la squadra di Conceicao. "Il Milan? Come dico sempre ai ragazzi - spiega - dobbiamo avere grandissimo rispetto e mai paura". "Affrontiamo - osserva il tecnico del Napoli - una squadra molto forte, costruita per vincere lo scudetto. Poi ci sono delle annate un po' particolari. A gennaio hanno rifatto il mercato, inserendo giocatori forti che conosco bene e quindi dovremo fare grande attenzione perché andiamo ad affrontare il Milan, una signora squadra, con un ottimo allenatore in panchina. Più delle altre volte avremo bisogno del supporto del Maradona perché si sa che ci sarà da soffrire ma nella sofferenza dovremo saper trovare quella forza per andare oltre l'ostacolo".

Dallo staff medico, comunque, non arrivano soltanto brutte notizie. "Neres - dice Conte - l'ho visto in crescita, è completamente recuperato e domani sicuramente giocherà una parte della gara, non so se dall'inizio. Recuperarlo al cento per cento diventa fondamentale per noi.". Insomma il ritorno in campo del brasiliano, assente da 40 giorni, mitiga almeno in parte la delusione per gli infortuni che continuano a falcidiare la rosa. "Noi - sottolinea l'allenatore - andiamo avanti per cercare di fare il meglio possibile con i giocatori che abbiamo a disposizione e facciamo quello che sappiamo fare".

Olivera ("E' tornato in buone condizioni dall'impegno con la Nazionale") prenderà il posto di Spinazzola. Il modulo iniziale sarà il 3-5-2, quello utilizzato nell'ultimo mese, con Raspadori che affiancherà Lukaku in attacco. "Ho la fortuna - dice il tecnico - di avere a disposizione un gruppo che dopo sette-otto mesi di lavoro ha ormai conoscenze tattiche importanti.

Cercheremo di sfruttare quelli che sono più in forma e chi è indietro deve sforzarsi di mettersi al passo con gli altri".

"Nell'ultimo periodo - conclude Conte - meritavamo qualcosa in più. Ho rivisto la partita col Venezia, così come altre partite. Meritavamo di vincerle. Cerchiamo sempre di migliorare.

E' difficile trovare una squadra sempre con lo stesso atteggiamento. A volte il risultato condiziona le menti. Spesso ti subentra la voglia di proteggerti di più. Facendo questo poi sbagli. Dopo il primo gol serve il secondo. Nei 95 minuti di gioco ci sono momenti diversi e dobbiamo essere bravi a riconoscerli e ad adeguarci. Dobbiamo crescere e migliorare, anche quando prepariamo la partita".



