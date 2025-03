Con due giornate di anticipo il Futsal Sorrento approda in serie B

È tempo di festeggiare per il Sorrento Futsal che oggi, al di là del risultato che incasserà in casa con l'Acerra, è ufficialmente in serie B.

La squadra di mister Enrico Longobardi, dopo un campionato di C1 condotto sempre in testa, si è guadagnata la serie cadetta con due giornate di anticipo.

L'ufficialità della promozione è giunta al termine della gara disputata sabato 22 marzo con la vittoria contro il Soluzioni Club, che ha sancito ufficialmente l'approdo alla B.

E oggi, dopo la festa in campo di sabato scorso, calciatori e dirigenza festeggerà il suo più importante con una serata danzante nella perla della Costiera sorrentina.

La società del presidente Carlo Gargiulo nasce nell’estate del 2014: da allora si è resa protagonista di una crescita costante non solo dal punto di vista sportivo ma anche organizzativo. E ora la speranza del management composto anche da Antonio Ferraiuolo, Benedetto De Gregorio, Salvatore Iaccarino, Francesco De Vivo e Carlo Vinaccia, e che nuovi sponsor mettano a disposizione risorse per sostenere la serie B con qualche ambizione in più.

"Ci auguravamo, all' inizio del campionato, di poter coronare questo sogno che l'anno scorso ci è sfuggito per pochissimo", ha detto visibilmente soddisfatto Gargiulo. "Non è mai semplice vincere - ammette il massimo dirigente del Sorrento Futsal - e anche quest'anno c'erano molte squadre attrezzate per il successo. Noi siamo però stati quelli che credo c'hanno creduto di più. La squadra è formata da ragazzi seri e il nostro ringraziamento va soprattutto a loro, sono stati uniti e straordinari dall'inizio alla fine".

Poi dal presidente uno sguardo al passato: "Quando siamo partiti, dieci anni fa, - sottolinea - per noi sembrava quasi impossibile arrivare a disputare un campionato nazionale ma adesso proveremo in tutti i modi di restare in serie B e poi vedremo".

"Per quanto riguarda la struttura di Sant'Agnello che ospita le nostre care casalinghe - fa sapere Gargiulo - ha le misure minime per partecipare al campionato nazionale. Nei prossimi mesi accoglieremo i delegati della divisione calcio a cinque per un sopralluogo ma credo che non ci siano problemi".

Lo scorso anno il Futsal Sorrento ha mancato la serie cadetta per un soffio: ci fu rammarico per qualche punto perso ma questo non ha impedito a giocatori e società di riprovarci quest' anno con maggiore determinazione.

In campo oggi, durante il riscaldamento anche il sindaco di Sorrento Massimo Coppola che ha dimostrato calciando qualche rigore di avere anche doti da calcettista.

Prima dell'inizio della partita con l'Acerra è stato osservato un minuti di silenzio in ricordo del 14enne Diego De Vivo, la promessa del calcio deceduto a Napoli a causa di un malore durante l'allenamento.

"Non ci poniamo limiti - dice mister Longobardi - lo abbiamo fatto quest'anno, in serie C1, e penso che sarà così anche nel campionato cadetto. Poi ci sono tanti fattori di cui tenere conto ma noi cercheremo però sempre di dare il massimo e perdere sempre meno. Quest'anno è stato un campionato quasi perfetto: abbiamo avuto una flessione durante il periodo natalizio. Adesso però ci concentreremo sui festeggiamenti, ce lo meritiamo".

Il sindaco Coppola, infine, ha ricordato i successi sportivi che quest'anno hanno visto Sorrento sugli scudi: "Intorno a questi grandissimi risultati - ha detto il primo cittadino - ci sono piccole e medie imprese che i nostri atleti stanno compiendo e questo è uno stimolo a fare sempre di più e meglio. Abbiamo adeguato il palazzetto dello sport, qualche anno fa, abbiamo realizzato un nuovo impianto sportivo di ultima generazione per i bambini e ora ci apprestiamo a conformare il campo Italia alle norme della Lega Pro: il nostro impegno è massimo".

Per la penisola sorrentina questo, sotto il punto di vista dei risultati sportivi, è effettivamente un momento magico: la Folgore, dopo avere vinto la Coppa Italia di serie A3 di pallavolo, si giocherà il 30 marzo la Supercoppa ed è in piena corsa per la promozione in serie B, il Sorrento Calcio si sta per confermare per il secondo anno di seguito in Lega Pro infine il Sorrento Fursal ha ottunuto una storica promozione nella serie cadetta.

