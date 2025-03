Colosimo, il rapporto criminalità-politici è ancora pressante

Il rapporto che resiste tra la criminalità ed alcuni esponenti della politica "è purtroppo molto pressante e anche molto preoccupante, perché io almeno una volta al mese devo chiedere carte sul voto di scambio". Lo ha detto Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare antimafia, a margine di un'iniziativa di Fratelli d'Italia in corso a Napoli.

"Questo accade - ha spiegato - più o meno in tutte le Regioni, e accade continuamente. Credo che su questo noi dovremmo fare molto di più".

Colosimo ha quindi sottolineato la sintonia tra gli inquirenti, e in particolare il procuratore di Napoli Gratteri, e la Commissione parlamentare antimafia nel sottolineare il pericolo delle organizzazioni criminali nate nel Sud Italia e che ormai operano in tutta Europa: "Noi ci troviamo a Chiaia, a Napoli, e qui nell'ottobre dell'anno scorso sono stati arrestati padre e figlio che continuavano a fare estorsioni con metodo mafioso. Voglio dire che c'è sempre quella parte feroce che spara, uccide ed estorce denaro, ma allo stesso tempo, poco lontano da qui, a Salerno, la camorra compra le armi in bitcoin.

Questo è il volto della nuova criminalità organizzata campana, un volto preoccupante che ha bisogno dell'attenzione dei partiti e delle istituzioni".

Altra questione su cui la Commissione ha acceso un faro è quella dei boss detenuti al 41 bis: "Al carcere dell'Aquila - ha detto Colosimo - sono reclusi alcuni boss campani e il tentativo di comunicare con l'esterno è continuo. Lo dicono i numeri delle lettere che vengono censurate e come ben sapete tra i ristretti in quel carcere c'è per esempio Di Lauro. Tra gli strumenti da adottare in case di reclusione come quelle di Secondigliano e di Avellino c'è una stretta sui videocollegamenti e sulle videochiamate, che non mi convincono e che potevano avere un senso con il covid, ma oggi servono soltanto ad aiutare i parenti dei reclusi e non la polizia penitenziaria, che comunque deve utilizzare del personale esattamente come quando si fanno i colloqui normali".

La parlamentare ha infine sottolineato che "siamo quasi arrivati in commissione alla stesura definitiva e quindi alla possibilità di trasformare in legge 'Liberi di scegliere'. Una delle spinte fondamentali a questa legge l'ha data una ragazza di queste zone, scappata a un boss che al momento è al 41 bis, in una straordinaria audizione segretata in commissione Antimafia, dove ha raccontato la ferocia della camorra, ma anche la grande speranza di una donna che per disperato amore dei propri figli è stata capace di sottrarsi alla criminalità organizzata".



