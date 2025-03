Versa in gravi condizioni il 58enne di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, precipitato dall'ultimo piano della sua abitazione nel tardo pomeriggio di ieri.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo sarebbe scivolato mentre con una scala stava raggiungendo il sottotetto dell'abitazione. Trasferito in ambulanza al "Moscati" di Avellino è stato operato del reparto di neurochirurgia e subito dopo trasferito in rianimazione.



