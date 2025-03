Anteprima del film Pino a Napoli, sale sold out al Metropolitan

Quattro sale sold out, applausi e commozione al Metropolitan di Napoli per l'anteprima nazionale del documentario 'Pino' diretto da Francesco Lettieri e scritto con Federico Vacalebre. Nella storica multisala appena riaperta da Circuito Cinema il film resta in programmazione eccezionalmente da oggi sino all'uscita italiana evento (31 marzo, 1 e 2 aprile).

'Pino' è prodotto da Gr›enlandia, Lucky Red e Tartare Film, distribuito da Lucky Red, in collaborazione con Netflix e TimVision. Hanno partecipato alla serata con gli autori e i produttori Andrea Occhipinti e Matteo Rovere, il figli dell'artista Alessandro con la moglie Emanuela, e Cristina, la loro madre Dorina Giangrande. Nella hall del cinema allestita una grande parete colorata dove gli spettatori possono lasciare un loro messaggio di ricordo per l'amato artista e parole delle sue canzoni.

Emozioni alla prima proiezione per il pubblico anche per le rare immagini live tratte dallo storico concerto del 19 settembre 1981 in Piazza del Plebiscito a Napoli a cui parteciparono più di 200.000 persone. Accanto a Pino Daniele la celebre band con Tullio De Piscopo, Joe Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito, James Senese. Nel documentario Francesco Lettieri conduce dietro la macchina da presa Federico Vacalebre, giornalista e critico musicale, sulle tracce di un Pino ancora non raccontato, servendosi di video mai diffusi di concerti, backstage e sale d'incisione, inediti musicali, foto degli album di famiglia, appunti tratti dal diario e strumenti musicali.

Ripercorrendo i luoghi in cui Pino ha vissuto, emergono i sogni, le lotte, le delusioni, i traguardi e il rapporto con la famiglia, gli amici e i colleghi che hanno condiviso tanto con lui. Nel documentario sono presenti le interviste a tanti artisti con cui ha collaborato Pino Daniele, tra i quali Fiorella Mannoia, Jovanotti, Vasco Rossi, Loredana Bertè, Rosario Fiorello, star internazionali come Eric Clapton e Chick Corea e poi amici di infanzia, parenti e discografici. Lettieri, regista napoletano (Ultras, Il segreto di Liberato) è legato al mondo della musica con un particolare sodalizio con il cantante Liberato. La Napoli di oggi è da lui rappresentata anche dai videoclip girati ex novo di alcune canzoni, inseriti all'interno del racconto.

Il film vanta la collaborazione con la Fondazione Pino Daniele Ets , presidente Alessandro Daniele, che ha riconosciuto al documentario il sigillo "70/10 Anniversary".



