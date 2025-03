Ancora maltempo in Campania, prorogata allerta

Non si placa il maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore, fino alle ore 14 di domani, domenica 30 marzo, la vigente allerta meteo per temporali di livello Giallo.

Su tutto il territorio regionale sono previsti ancora temporali, anche intensi e a rapidità di evoluzione. I fenomeni sono infatti caratterizzati da incertezza previsionale e, per la particolare tipologia, potrebbero essere accompagnati, a scala locale, anche da raffiche di vento, grandine e fulmini tali da determinare anche danni alle coperture e caduta di rami o alberi. Si prevede un possibile rischio idrogeologico: tra i principali scenari connessi alle conseguenze delle precipitazioni si segnalano: allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Saranno anche possibili frane e caduta massi. Nei territori interessati dalle precipitazioni dei giorni scorsi permane un rischio residuo, anche in assenza di nuove piogge.

La Protezione Civile ricorda ai sindaci di tutta la Campania di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (Coc), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di prestare attenzione agli avvisi della Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale.





