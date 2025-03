A Napoli donna viveva abusivamente in cappella ottocentesca

Viveva, abusivamente, in una cappella di origine ottocentesca nel quartiere Chiaia di Napoli.

Gli agenti della Unità Operativa Tutela Edilizia e Patrimonio della Polizia Locale hanno eseguito lo sgombero coatto.

Era una donna ad aver occupato l'area, tra l'altro già indagata per opere illecite su immobile sottoposto a Tutela specifica culturale, violazione di sigilli apposti su immobile sottoposto a sequestro giudiziario e illeciti in materia edilizia, e inadempiente ai precedenti ordini di rilascio dell'immobile.

Le operazioni si sono concluse con la liberazione dell'edificio e la chiusura in maniera stabile dei due accessi al sito, nonché l'inoltro degli atti a carico dell'indagata alla Procura della Repubblica.



