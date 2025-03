We Chiaia, un progetto per la valorizzazione del quartiere

Un'iniziativa dal basso che vede uniti imprenditori, professionisti ed esercenti di Chiaia.

Presentato il progetto We Chiaia per il rilancio del quartiere.

"Puntiamo a creare un ambiente - dichiarano in una nota i fondatori, costituiti in Associazione senza scopo di lucro, Claudia Catapano, Pierluigi De Caro, Ciko Orefice, Maura Pane, Massimo Porzio, Domenico Ricciardi, Marietta Tramontano e Maurizio Marinella, presidente dell'Associazione - che sostenga le eccellenze locali e favorisca un'economia vivace, in grado di restituire a Chiaia il ruolo che le spetta nel cuore della città. Chiaia può e deve tornare al centro della vita cittadina".

We Chiaia nasce con la volontà precisa di diventare un brand come lo sono Soho a Londra, Brera a Milano o il Meatpacking district di New York. Ha scelto come primo strumento di comunicazione il digitale realizzando una piattaforma web dinamica che vuol essere portale di informazione, voce e vetrina del quartiere: www.wechiaia.it".

La mission del progetto è riqualificare il quartiere attraverso un mosaico di iniziative, valorizzare le eccellenze che vi insistono, attrarre un turismo di qualità puntando a una comunicazione efficace e costante per una nuova narrazione di Chiaia.

We Chiaia si avvale della collaborazione no-profit di un panel di consulenti esperti in Marketing e Comunicazione, in particolare Raffaele Cercola, l'agenzia creativa BreadAndNetwork, la giornalista Donatella Bernabò Silorata e la società di comunicazione dipunto studio.



