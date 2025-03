Turismo: a Caserta corso di formazione per personale hotel

E' stata presentata a Caserta la seconda edizione degli 'Itinerari del Cuore - percorsi turistici formativi' ideati da Federalberghi Confcommercio Caserta. Una iniziativa che nasce per formare il personale delle strutture ricettivo-alberghiere e ampliare la loro conoscenza del territorio per poi offrire ai clienti un ventaglio di possibilità più ampio che vada oltre i siti più noti, con la finalità di valorizzare zone remote ma altrettanto suggestive della provincia di Caserta. "Questo progetto - spiega Sebastiano Simone, delegato Federalberghi Caserta - è rivolto principalmente ai receptionist degli hotel, perché sono loro i primi ambasciatori del territorio. I receptionist devono infatti conoscere e amare il territorio nel quale operano per poterlo raccontare nel modo giusto, trasmettendo ai visitatori la voglia di scoprirlo e facendo sì che aumenti la permanenza media nelle nostre strutture. L'iniziativa però non ha la presunzione di creare 'turismo'. Abbiamo però elaborato degli itinerari dai quali chiunque, agenzie o tour operator, può trarre ispirazione per creare pacchetti turistici". "Come Università - fa notare il Professor Olivier Butzbach, Presidente del corso di laurea magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici dell'Università degli studi 'Luigi Vanvitelli' di Caserta - contribuiremo innanzitutto sul piano dei contenuti, affiancando gli operatori, ma al tempo stesso cercheremo anche di capire come, attraverso questo progetto, sia possibile porre le basi per nuove infrastrutture turistiche. La grande sfida che tutti gli attori del settore turismo, e quindi non solo gli imprenditori, sono chiamati ad affrontare è quella di reindirizzare i flussi turistici dal centro verso le periferie".

"Il lavoro che realizzeremo - ha aggiunto Maria Russo, coordinatrice provinciale Confcommercio Caserta - sarà poi messo a disposizione delle nascenti Dmo (Destination management Organization) con l'obiettivo di promuovere il territorio provinciale nella sua interezza'. Tra i luoghi visitati nella prima edizione figurano San Leucio, Casolla, Capua, Santa Maria Capua Vetere, San Prisco, Caiazzo, Carditello, Sant'Angelo in Formis. La prima tappa di questa seconda edizione si svolgerà lunedì mattina alla Reggia vanvitelliana, seguiranno altri sei appuntamenti distribuiti tra Alife, Piedimonte, Maddaloni, Calvi, Teano, Carinola, Mondragone, Aversa, Succivo, Sessa Aurunca e Roccamonfina. Si tratta nella maggioranza dei casi di località meno note che tuttavia spesso racchiudono scrigni inimmaginabili di storia, bellezza e cultura. Tra le novità di questa edizione anche la partnership con Auexde, azienda che si sta occupando della cardioprotezione dei luoghi della cultura.

In occasione di tutte le tappe, Federalberghi avrà con se' un defibrillatore e un kit di rianimazione e personale formato per utilizzarlo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA