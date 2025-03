"Sorridi e vuoi fumare", esce il nuovo singolo di Clementino

Clementino torna sulla scena con il nuovo singolo "Sorridi e vuoi fumare". Un brano che cattura perfettamente l'essenza del rapper: sincero e diretto. Il rapper ha annunciato per il prossimo inverno due speciali concerti: il 20 novembre al Fabrique di Milano e il 28 dicembre al Palapartenope a Napoli.

Le due date, prodotte e organizzate da Promomusic Italia, saranno l'occasione per portare dal vivo tutta l'energia e lo stile che da sempre contraddistinguono l'artista. Sul palco insieme a lui, durante gli show, ci saranno i breaker Gino Rota e Salvatore Deflow e una band d'eccezione, composta da: Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi "Calmo" Ferrara (basso).

Clementino intanto prosegue il suo percorso televisivo con The Voice. Dopo aver accompagnato i giovani concorrenti nell'edizione Kids, è in prima serata su Rai 1 con The Voice Senior.



