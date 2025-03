Sgambati, contratto metalmeccanici è fondamentale

"Il contratto metalmeccanici nel Mezzogiorno assume un valore fondamentale, perché è l'unico strumento per garantire salari adeguati e diritti. In molte realtà non sempre si riesce a fare contrattazione di secondo livello, Quindi nel Mezzogiorno assume un valore fondamentale il rinnovo del contratto". Lo ha detto il segretario generale della Uil Napoli Campania, Giovanni Sgambati, a margine della manifestazione Fim Fiom Uilm per lo sciopero dei metalmeccanici in corso a Napoli.



