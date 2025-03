Schiaffo in faccia alla madre, 38enne in carcere nel Casertano

Al culmine di una delle tante liti avute con i genitori che si rifiutavano di dargli il denaro richiesto, ha colpito la madre 67enne con un violento schiaffo al volto, facendola cadere a terra e perdere i sensi. E' accaduto a Casal di Principe, nel Casertano, dove un 38enne è stato arrestato dai carabinieri e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere per il reato di maltrattamenti in famiglia. I militari della Stazione di Casal di Principe e del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti dopo la disperata richiesta di aiuto fatta al 112 dai genitori, che appena due giorni fa avevano denunciato il 38enne proprio al Comandante della stazione. I carabinieri dunque conoscevano già cosa avveniva dietro le mura domestiche quando sono giunti sul posto; la madre del 38enne era sul divano di casa tra le braccia di alcuni parenti, che l'hanno soccorsa, mentre il figlio era seduto su una sedia in cucina ancora in preda all'agitazione e al nervosismo, ed è stato bloccato e portato in caserma. La madre è stata invece medicata da un'ambulanza del 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA