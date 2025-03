Precipita da una tettoia, morto un 60enne nel Napoletano

Stava effettuando delle riparazioni idrauliche ed è precitato da una tettoia, da un'altezza di circa sei metri. L'impatto è stato fatale ed è deceduto sul colpo. La tragedia si è consumata poco fa in uno stabile di via Bellini a Casalnuovo, nel Napoletano.

A perdere la vita è stato un sessantenne. Sul posto sono giunti il personale del '118' ed i carabinieri della locale tenenza. L'uomo deceduto si chiamava Tommaso Altobelli ed era residente a Cercola, nel Napoletano. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La tragedia si è consumata in pochi minuti. Da una prima sommaria ricostruzione ancora - si apprende dagli investigatori - pare che l'uomo stesse effettuando dei lavori di sistemazione di un tubo dell'acqua.



