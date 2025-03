Palombella (Uilm), andremo avanti con la lotta per il contratto

"Napoli e la Campania sono realtà economiche importantissime che però in questo momento stanno subendo una grande crisi industriale. Il nostro rinnovo contrattuale non è un semplice rinnovo, il nostro contratto punta a porre un problema importante, quello della transizione ecologica, quello delle crisi industriali, i temi dei quali purtroppo in questo momento il governo e le imprese non si stanno interessando". E' quanto ha affermato il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, incontrando i giornalisti nel corso della manifestazione promossa a Napoli da Fim Fiom Uilm per lo sciopero dei metalmeccanici. "Questo rinnovo contrattuale - ha ricordato Palombella - doveva essere concluso in poche battute, anche se gli 11 punti della piattaforma sono importantissimi. Perché riguardano il sociale, riguardano il futuro, riguardano il rilancio del paese. I lavoratori, con la loro azione, hanno sempre debellato questioni negative e noi ci troviamo invece davanti ad una Federmeccanica, ovviamente spalleggiata da tutte le aziende, che vuole farci pagare un qualcosa che noi non ci meritiamo, cioè quello di aver rinnovato i contratti precedenti, facendo risalire e difendendo un po' il potere d'acquisto. Questo non è ammesso". "Bisogna dire al governo - ha concluso Palombella - che i lavoratori non stanno facendo oggi una scampagnata, con la lotta perdono salario. Noi andremo avanti e non ci fermeremo".



