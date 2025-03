Operaio morto lunedì scorso nel Napoletano, tre indagati

Èstato conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo dell'operaio morto lunedì scorso a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, dopo essere rimasto incastrato in un nastro trasportatore nell'azienda SB Ecology.

Secondo quanto riporta Il Mattino, l'ufficio inquirente di Torre Annunziata, coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso, in vista dell'esame, ha iscritto tre persone nel registro degli indagati, ipotizzando i reati di omicidio colposo, e tra questi figurano anche i titolari dell'azienda dove si è verificato l'incidente, che si occupa di trasformazione rifiuti.

Il sostituto procuratore Andreana Ambrosino ha chiesto ai carabinieri di acquisire i video registrati dai sistemi di videosorveglianza dell'azienda. L'obiettivo degli inquirenti e fare luce su eventuali malfunzionamenti del sistema di trazione del nastro. Al momento l'impianto è sotto sequestro.

