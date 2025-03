Omesso versamento dell' Iva, sequestro da 220mila euro

Un sequestro da oltre 220mila euro è stato notificato dalla Guardia di Finanza Torre Annunziata (Napoli) nei confronti della società Gargiulo Calcestruzzi di Vico Equense (Napoli) e dei suoi rappresentanti per il reato di omessa dichiarazione.

Al termine di una verifica fiscale svolta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, riguardante gli anni di imposta dal 2021 al 2024, è scattata una indagine che ha consentito di accertare una serie di omissioni nei versamenti dell'Iva. Il valore dei beni oggetto del decreto di sequestro equivale all'intero ammontare delle somme sottratte all'Erario e i finanzieri hanno apposto i sigilli a immobili per oltre 195mila euro, a quote societarie per 20mila euro e a un veicolo del valore di 4.500 euro, tutti risultati riconducibili alla società e agli indagati.



