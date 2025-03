Libri e SQUIlibri, il 3 aprile parte la seconda stagione

Hde Martucci, la nuova sede della Galleria Hde in via Giuseppe Martucci 64, ospiterà la seconda stagione di "Libri e SQUIlibri": la rassegna letteraria a cura di Diego Lama e Athos Zontini che coinvolge scrittori, giornalisti, sceneggiatori e produttori cinematografici nel racconto della scrittura e della settima arte. Un calendario di incontri nel quartiere di Chiaia a Napoli, in cui si susseguiranno temi innovativi per gli addetti del settore e appassionati. Hde Martucci, nata come evoluzione della storica Galleria Hde, attiva dal 2007, oggi si propone come un hub polifunzionale che, oltre alla galleria, ospita un ristorante, un wine bar, una sala proiezioni e stanze per eventi privati e aziendali. Un presidio di arte e cultura che apre le porte a nuove contaminazioni tra narrativa e cinema, offrendo spazi di incontro e dialogo per creativi e cultori.

Giovedì 3 aprile si parte con l'incontro "Tre modi di scrivere la fiction": i partecipanti avranno la possibilità di interfacciarsi con tre esponenti della fiction italiana.

Protagonisti della giornata gli sceneggiatori Paolo Terracciano (Un Posto al Sole), Angelo Petrella (Mare Fuori) e Peppe Fiore (Piedone) che racconteranno ai presenti le differenze di trama e di gestione delle storie tra la lunga serialità, le serie tv e i tv movie. Un confronto informale pensato per approfondire il dietro le quinte di uno dei generi più amati dagli italiani.





