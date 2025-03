Italia e Cina siglano accordo sull'intelligenza artificiale

Durante il Zhongguancun Forum 2025 (ZGC Forum), una delle più importanti piattaforme internazionali per l'innovazione tecnologica, è stato firmato unaccordo strategico senza precedenti tra Europa e Cina nel settore dell'intelligenza artificiale (AI).

L'accordo coinvolge le quattro realtà di eccellenza Kidea S.R.L., agenzia italiana (napoletana con sede anche a Roma e Milano) di comunicazione e marketing con un focus sull'innovazione digitale e sulla promozione di strategie AI per il settore corporate; Beijing RealAI Smart Technology Co., Ltd.

(RealAI), leader cinese nella terzagenerazione di AI, specializzato in sicurezza AI, deepfake detection e protezione dei modelli AI; Insider Culture & Media S.R.L., società italiana con oltre 30 anni di esperienza in PR, lobbying esviluppo del mercato digitale tra Italia e Cina; e Beijing Zhongguancun Overseas Science ParkCo., Ltd. (ZGC Overseas Science Park), hub di innovazione collegato al distretto di Zhongguancun, la "Silicon Valley della Cina".

Obiettivi della partnership sono promuovere e sviluppare soluzioni AI in Europa, con Insider Culture & Media e Kidea come rappresentanti esclusivi di RealAI; garantire la massima sicurezza egestione locale dei dati, con server e infrastrutture interamente in Italia e Europa, in conformità con il GDPR; promuovere e favorire il trasferimento di conoscenze tra le università italiane e la TsinghuaUniversity, creando un ecosistema di innovazione tra i due Paesi; promuovere e sviluppare lacomunicazione e le soluzioni AI per settori strategici, tra cui trasporti e logistica, turismo, agricoltura,automotive, manifattura avanzata e sicurezza digitale.

Angelo Morano, CEO di Insider Culture & Media: "Questo accordo dimostra che Italia e Cinapossono collaborare in modo trasparente e strategico nell'AI, rispettando le normative europeesulla privacy e portando benefici concreti alle aziende italiane." Raffaele Guarino, CEO di Kidea: "L'intelligenza artificiale non è solo tecnologia, ma anche cultura e strategia. Grazie a questa partnership, l'Italia e l'Europa potranno accedere a tecnologie avanzate senza compromessi sulla sicurezza dei dati." Zhu Meng, Partner & Senior VP di RealAI: "L'intelligenza artificiale è un'opportunità globale. Conquesta collaborazione vogliamo costruire un ecosistema AI sicuro ed etico tra Cina ed Europa." LE AZIENDE COINVOLTE NELL'ACCORDO Kidea Agenzia italiana di comunicazione e marketing con oltre 18 anni di esperienza, ha sviluppato l'AIMarketing Copilot, una piattaforma SaaS che integra AI per migliorare le strategie dicomunicazione aziendale.

Beijing RealAI Smart Technology Co.

Fondata nel 2018 dalla Tsinghua University, RealAI è leader nella terza generazione di AI, con unfocus su cybersecurity, deepfake detection e protezione dei modelli AI. Tra i suoi prodotti: RealSafe -piattaforma per la valutazione della sicurezza AI; RealGuard - firewall AI per la protezione dei sistemidi riconoscimento facciale; DeepReal - sistema avanzato per il rilevamento di deepfake e manipolazioni AI.

Insider Culture & Media S.R.L Specializzata in PR, lobbying e sviluppo di mercato digitale tra Italia e Cina, è il partner esclusivo perl'Europa di ZGC Overseas Science Park. Ha lavorato con istituzioni, grandi aziende e startup per facilitare investimenti e collaborazioni internazionali.

Beijing Zhongguancun Overseas Science Park Co.

Con oltre 20 hub internazionali, è il principale centro di innovazione della Silicon Valley cinese(Zhongguancun), collegando startup, investitori e centri di ricerca in un unico ecosistema.



