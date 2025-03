Il Gender Quality in azienda, la diversità che fa crescere

"Gender Equality in our Dna": è il progetto sottoscritto alla Omi di Vallata, in provincia di Avellino, azienda del settore areonautico, per mettere al centro l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile. I firmatari, rappresentanti di aziende, università, istituti scolastici e associazioni, si sono ritrovati nell'area industriale di Maggiano insieme al ceo dell'azienda, Aquilino Villano, per sottolineare l'impegno che ha come obiettivo la creazione di un ambiente di lavoro sempore più inclusivo e rispettoso. "Crediamo fermamente -ha sottolineato Maria Grazia Villano, corporate manager della Omi- che la diversità sia una forza e un valore imprescindibile per la nostra azienda e per la comunità". Il progetto, grazie alla collaborazione di numerosi partener, intende tracciare un percorso condiviso verso l'uguaglianza di genere, anche per l'impatto positivo che determina sulla competitività e l'innovazione aziendale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA