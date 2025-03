Esercitazione Vigili del fuoco-Autostrade, emergenza simulata

Un'importante esercitazione di addestramento congiunta tra i Vigili del Fuoco e il personale della società Autostrade è stata realizzata presso il viadotto al Km 694 dell'A1, nel comune casertano di Teano; un test mirato a rafforzare le capacità operative in situazioni di emergenza.

L'evento ha coinvolto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano e il personale specializzato nelle tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale). L'esercitazione, frutto della collaborazione tra la società Autostrade e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, ha avuto come obiettivo primario il mantenimento e l'aggiornamento delle competenze del personale, per garantire interventi efficaci in ambienti difficili e impervi, come quelli che si possono presentare in caso di incidenti su viadotti o in aree di difficile accesso. L'attività ha posto un'attenzione particolare alla formazione del personale dell'ente Autostrade, in modo che possa essere adeguatamente preparato a gestire le tecniche di primo intervento in caso di emergenze all'interno di un cantiere autostradale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA