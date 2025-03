De Luca, a Napoli l'ospedale pediatrico più moderno d'Europa

"Il 2 aprile il progettista spagnolo De Pineda sarà qui per presentare il progetto del nuovo Santobono. Investiamo oltre 350 milioni di euro per il nuovo ospedale pediatrico, che sorgerà a poca distanza dall'Ospedale del Mare e sarà il più moderno d'Italia ed Europa". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel suo collegamento social del venerdì.

De Luca ha sottolineato "l'eccellenza della Regione Campania nella sanità per i cittadini. Tra fine aprile e inizio maggio faremo anche una iniziativa nazionale sulle liste di attesa, tema sul quale da mesi facciamo un lavoro dettagliatissimo per essere la prima Regione d'Italia. Ci sarà probabilmente il 6 maggio questa iniziativa nazionale con il Ministro della Salute e i rappresentanti delle altre Regioni a cui con orgoglio possiamo comunicare che siamo la prima Regione d'Italia come liste di attesa. Il 90% delle prestazioni le eroghiamo entro 10 giorni e le visite oncologiche entro 3 giorni. Ci possono essere delle eccezioni qui e lì ma in generale il dato regionale è già straordinario, e sui ritardi ancora esistenti stiamo lavorando per essere primi anche in questo, nonostante abbiamo 15.000 medici in meno rispetto ad altre Regioni grandi come noi".





