Contro overtourism a Napoli corteo con la 'Venere degli sfratti'

C'era anche la 'Venere degli sfratti' nel corteo contro l'overtourism organizzato dai promotori della campagna 'Resta abitante', per consegnare al Comune di Napoli migliaia di firme raccolte contro il proliferare dei B&b, il caro affitti e gli sfratti. La statua, che fa il verso alla 'Venere degli stracci' di Pistoletto, ha aperto il corteo di centinaia di persone che da piazza Dante ha raggiunto Palazzo San Giacomo dove è avvenuta la consegna.

''Napoli - ricordano i promotori - è una delle città con il più alto incremento di costi di affitto, dove dilagano gli affitti brevi ad esclusivo uso turistico che tagliano fuori precari e studenti dal mercato immobiliare".

"L'amministrazione del sindaco Manfredi - è la denuncia - continua a negare l'emergenza e promette da due anni interventi che non arrivano mai e che comunque sarebbero inadeguati.

Continueremo la raccolte di firme quartiere per quartiere per difendere il nostro diritto alla casa e restare abitanti della nostra città". All'iniziativa hanno aderito vari comitati per il diritto alla casa.



