Bradisismo, al porto di Pozzuoli presto ponte mobile per sbarco

Al porto di Pozzuoli, entro il prossimo 15 maggio, sarà installato un ponte provvisorio per consentire lo sbarco dei veicolii dai traghetti, reso più complicato dall'innalzamento delle banchine a causa del bradisismo. E' quanto emerso dal tavolo tecnico, convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Si sta lavorando a soluzioni strutturali che saranno possibili ad un finanziamento di circa due milioni di euro; la Regione Campania è stata individuata dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei quale soggetto attuatore.

Saranno quindi realizzati dei pontili galleggianti e carrabili nel porto di Pozzuoli, con una spesa di circa 800mila euro. Ma si procederà anche al livellamento dei fondali della darsena-traghetti. Per questa operazione si spenderà più di un milione di euro. Per il livellamento sarà necessaria una propedeutica bonifica bellica. Insomma bisognerà accertare l'eventuale presenza di ordigni risalenti all'ultima guerra Il tavolo di confronto di ieri "è stato propositivo e fattivo", ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari. "Vi è una grande intesa tra i sindaci e le autorità marittime preposte, la Regione Campania e il commissario Soccodato. Si lavora in grande sinergia", ha detto ancora il prefetto che ha voluto condividere con tutti gli attori il cronoprogramma degli interventi.

Entro la prossima settimana verrà redatto un progetto di fattibilità per l'installazione dei pontoni (temporanei e definitivi) che verrà sottoposto ad un tavolo tecnico presso la Capitaneria di Porto di Pozzuoli con la partecipazione delle Compagnie di navigazione e del consorzio degli autotrasportatori "L'Ammiraglio Angora ha espresso vivo apprezzamento per l'impulso del tavolo alla definizione veloce della problematica, assicurando la massima collaborazione da parte dell'autorità marittima all'esame delle proposte tecniche predisposte", ha sottolineato il prefetto.

Al vertice in prefettura hanno partecipato i sindaci di Pozzuoli, Bacoli, Ischia, Casamicciola Terme, Serrara Fontana e Lacco Ameno e i rappresentanti delle amministrazioni di Forio e Barano d'Ischia hanno manifestato apprezzamento per la soluzione individuata.



