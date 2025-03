Al via l'Open Outdoor Experiences

Ha preso il via al Next di Capaccio-Paestum (SA) la III edizione di Open Outdoor Experiences, il Salone delle Attività all'Aria Aperta. Ad inaugurare l'evento, all'interno dell'Open Space Campania, è stato l'assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci. Al taglio del nastro hanno preso parte anche Andrea Volpe, Consiglio regionale della Campania; Pasquale Sorrentino, delegato al Turismo Provincia di Salerno; Alessandro Ferrara, assessore al Turismo Comune di Salerno; Giuseppe Coccorullo, presidente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni; Giuseppe Gallo, vice presidente Camera di Commercio di Salerno; Cristiano Tomei, direttore nazionale CNA Turismo e Commercio; Lucio Ronca, presidente CNA Salerno; Clara Bassano, docente del DiFarma dell'Università di Salerno.

Protagoniste dell'evento, giunto alla sua terza edizione, le maggiori sigle del turismo 'lento', delle attività sportive all'area aperta, della fruizione sostenibile delle aree verdi e dei cammini. La filiera sarà rappresentata dalle destinazioni e dai territori (Regioni, Province, Comuni, Parchi Nazionali e Regionali), dall'associazionismo, dal mondo dell'offerta turistica e commerciale sportiva. Saranno oltre 100 gli espositori coinvolti nei tre giorni di fiera, 50 tra seminari, convegni e presentazioni, 25 i buyers nazionali ed internazionali impegnati in incontri b2b con operatori del territorio. Numerosissime già dal primo giorno le presenze, a conferma di un trend di pre-registrazioni che già nei giorni precedenti l'inizio della fiera avevano già superato quelle della scorsa edizione, chiusa con oltre diecimila visitatori.

Presenti anche centinaia di studenti di scuole della provincia di Salerno che, oltre a prendere parte a diversi momenti formativi, hanno sperimentato le diverse attività open air allestite negli spazi esterni al salone (kayak, arrampicata, tiro con l'arco, equitazione). Si conferma una volta di più, dunque, la costante crescita di domanda ed offerta di vacanze all'aria aperta, la ricerca sempre più frequente di esperienze autentiche e di destinazioni meno note, di una fruizione dei territori all'insegna della genuinità, dell'armonia con la natura, dello sport, dei corretti stili di vita, della buona alimentazione. Sin dalla sua prima edizione, Open Outdoor Experiences è riuscito ad intercettare questa domanda e a promuovere un turismo sostenibile, consapevole, fatto di benessere e scoperta, che valorizza i centri storici, le aree interne e le attività artigianali. Organizzato da I.Com Experiences e da Il Duomo Travel, Open Outdoor Experiences è sostenuto da Regione Campania, Camera di Commercio e Cna Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con il patrocinio ed il contributo organizzativo di Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Comune di Capaccio-Paestum, Cna Nazionale Turismo, Cilentomania.





