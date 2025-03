Voto di scambio, dopo le elezioni la "sfilata delle ambulanze"

Fu l'imprenditore Roberto Squecco, oggi arrestato nell'ambito dell'inchiesta della Dia e della Dda di Salerno sul patto politico mafioso a Capaccio Scalo in occasione delle elezioni amministrative del giugno 2019, a organizzare la sfilata di ambulanze diventata virale sui social con la quale venne celebrata la vittoria dell'allora moglie Stefania Nobili (candidata ed eletta consigliere nella lista civica "Democrazia Capaccese con Franco Alfieri Sindaco"), e dello stesso Alfieri.

Sia Nobili che Alfieri sono stati arrestati oggi, come anche Squecco: per i primi due il gip Ferraiolo ha disposto i domiciliari mentre per l'imprenditore, soprannominato "il re delle ambulanze", è stato disposto il carcere.

La sera del 9 giugno 2019, dopo la vittoria elettorale di Alfieri al ballottaggio, per le strade di Capaccio-Paestum sfilarono cinque ambulanze: l'esibizione divenne subito virale sul web e l'Asl di Salerno decise di sospendere la convenzione con la Croce Azzurra di Agropoli e Capaccio Paestum.



